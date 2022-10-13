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Aracın kapısını açmak için tornavida yöntemine başvuran hırsızlar, amaçlarına ulaşamayınca arabanın sol ön camını kırarak içine girdi.

Şahıslar, hedefledikleri otomobillerin hayalet ve gösterge panellerini çalarak yüklü para elde ediyorlar.

Hırsızların hedefi bu kez lüks otomobiller oldu...

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