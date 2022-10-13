Hırsızların hedefi bu kez lüks otomobiller oldu...
Araç sahiplerine isyan ettiren hırsızlar, durmak bilmiyor.
Şahıslar, hedefledikleri otomobillerin hayalet ve gösterge panellerini çalarak yüklü para elde ediyorlar.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar, gözlerine kestirdikleri lüks otomobilin yanına geldi.
Arabanın ön camını kırdılar
Aracın kapısını açmak için tornavida yöntemine başvuran hırsızlar, amaçlarına ulaşamayınca arabanın sol ön camını kırarak içine girdi.
İki dakika içerisinde araçtaki gösterge panelini sökerek çıkardıkları malzemeleri, geldikleri arabaya koyarak kayıplara karıştı.