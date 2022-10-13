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Ekipler, olay yerinden kaçan Ü.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aralarında daha önceden husumet bulunan 24 yaşındaki Burç Pehlivan ile Ü.G, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde karşılaştı.

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