İstanbul'un Kağıthane ilçesinde pazar günü saat 06.30 sıralarında 21 yaşındaki öğrenci Yeliz Sarıgül Kılıç, Nişantaşı'nda bulunan eğlence mekanına 28 yaşındaki ablası Elif Kılıç ile eğlenmeye gitti.

Sabaha karşı mekandan çıkan kardeşler, taksiye binerek Kağıthane’de bir rezidansta yaşayan kız arkadaşlarının bulunduğu binanın önünde indi.

Arkadaşlarına gitmekten vazgeçen kız kardeşler, ardından kaldırımda yürümeye başladı.

Otomobille seyreden genç bir şahıs, Beşiktaş’taki evlerine dönmek için taksi bekleyen kızlara sözlü tacizde bulundu. Kızların karşılık vermesi üzerine şahıs, araçtan inerek Yeliz Sarıgül Kılıç’a saldırdı.

Genç kız öldüresiye dayak yedi

Neye uğradığını şaşıran genç kız, şahıs tarafından yumruk ve tekmelerle dövüldü. Kız kardeşlerin çığlık çığlığa kaldığı olayda saldırıya uğrayan Kılıç bayılarak yere düşerken, ablası Elif Kılıç cep telefonuyla saldırganı ve aracını görüntülemek istedi.

Saldırgan, önce dövdü sonra gasbetti

Kadının çekim yaptığını gören şahıs, bu kez de Elif Kılıç’a saldırıp yere düşürdükten sonra cep telefonunu gasbetti. Şahıs, ardından geldiği araca binerek kayıplara karıştı.

Talihsiz kızın dudağına 20 dikiş atıldı

Olayın ardından genç kızların yerde olduğunu gören bir sürücü, onları aracına aldıktan sonra Eyüpsultan Rami’deki özel bir hastaneye götürdü. Genç kızlardan Yeliz Sarıgül Kılıç’ın dudağına burada 20 dikiş atılırken hem kendisinin hem de ablasının vücutlarındaki çeşitli yerlerine ise pansuman yapıldı.

Genç kızlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Bunun üzerine aracın plakasını tespit etmek için çalışmaların sürdüren Kağıthane polisi, hem kaçış hem de geliş güzergahında kamera çalışması yaptı. Yüzlerce saat görüntü izleyen polis ekipleri, aracın Şişli Kuştepe semtinden geldiğini ve aracı belirledi.

Devam eden çalışmalarda aracın kiralık olduğunu öğrenen Kağıthane polisi, firmayla yaptığı görüşmede aracın olay saati aralığında 26 yaşındaki Semih K. tarafından kiralandığını tespit etti. Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’nde yaşadığını bulan polis ekipleri, şahsı sokakta kıskıvrak yakaladı.

Zanlının suç dosyası kabarık

Olayı gerçekleştiren şahsın 25 yaşındaki Fırat S. olduğunu tespit eden Sadabad Polis Merkezi Amirliği polisleri, şahsı aynı sokak üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Emniyette "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından kaydı bulunan Fırat S.’nin şüpheli olarak ve "otodan hırsızlık" suçundan kaydı bulunan Semih K.’nin ise tanık olarak ifadesi alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Fırat S., adliyeye sevk edilirken şahsın olayı neden gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.

Kızların yerini sosyal medyadan tespit etti

İHA'nın haberine göre, Fırat S.'nin, darbettiği Yeliz Sarıgül Kılıç'ı uzun süredir sosyal medya üzerinden takip ettiği ve takıntı haline getirdiği öğrenildi.

Sosyal medyayı aktif kullandığı öğrenilen genç kızın, olay günü Nişantaşı'ndaki eğlence mekanından yer bildirimi yaptığı, bunu gören Fırat S.'nin de araç kiralayarak genç kızı ve ablasının mekan çıkışından itibaren takibe aldığı bilgisine ulaşıldı.

Kağıthane’de inen genç kızların yanına yaklaşan şahsın, daha sonra sözlü tacizde bulunduğu öğrenildi.