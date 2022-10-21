Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Binali Yıldırım'la bir süre sohbet eden İlham Aliyev geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aliyev ayrıca, Yıldırım'la birlikte kaza geçiren ve aynı hastanede tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi de ziyaret ederek acil şifalar diledi.Ambulans uçak İstanbul'a hareket etti.

Binali Yıldırım, Türkiye'den giden ambulans uçakla İstanbul'a hareket etti.

Yıldırım'ın yanı sıra Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'nin de yer aldığı uçak Bakü'den ayrıldı.