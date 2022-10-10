Konut başvuruları 14 Eylül'de açılan projenin 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyasının başvuruları 7 Kasım'a kadar sürecek.

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankasından başvurabilecek.

Arsa ve iş yeri başvurularında Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak öncelikli şartlar arasında yer alıyor.