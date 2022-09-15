Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan Fatma Seher İlkokulu'nda, iddiaya göre 5. sınıfa giden bir öğrenci, yanındaki biber gazını sınıfın içinde sıktı.

Öğrencilerin gazdan etkilenmesinin üzerine, okul idaresi durumu ekiplere bildirdi.

İHA’nın haberine göre; onlarca öğrenci gazdan etkilendi.

Ekipler, ağlayan öğrencileri sakinleştirdi

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağlayan çocukları, sağlık ekipleri sakinleştirdi.

4 öğrenci, hastanelik oldu

Sağlık ekipleri öğrencilere açık havada durmaları tavsiyesinde bulundu.

Gazdan etkilenen 4 öğrenci Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okul müdürü ise çocukların yanından bir an olsun ayrılmadı.