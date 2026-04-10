İndirim Sevinci Kısa Sürdü

Orta Doğu’daki gelişmeler petrol piyasasını dalgalandırmaya devam ediyor. ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes sonrası Brent petrol fiyatı 110 dolardan 93 dolara kadar gerilemişti.

Bu düşüşün ardından akaryakıtta:

Motorine 12,88 TL

Benzine 1,05 TL

indirim yapılmıştı.

Petrol Yeniden Yükseldi

Ancak küresel piyasalarda dengeler yeniden değişti. Brent petrolün varil fiyatı tekrar yükselerek 100 dolar seviyesine çıktı.

Bu artış, akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansımaya başladı.

Bu Gece Zam Geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam oranları şöyle:

Motorin: +4,12 TL

Benzin: +1,78 TL

Ancak eşel mobil sistemi kapsamında benzine gelen zammın 44 kuruşluk kısmı pompaya yansıyacak.

Fiyatlar Yeniden Yükselişte

Yapılacak zamla birlikte özellikle doğu illerinde motorin fiyatlarının yeniden 80 TL sınırına yaklaşması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın, petrol piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde de devam edebileceği ifade ediliyor.