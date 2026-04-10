Tartışmalı Düzenleme Gündemde

4 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında, tarım arazileri üzerine kurulan kaçak yapıların yıkılması kararı alınmıştı.

Ancak söz konusu düzenleme, özellikle hobi bahçesi sahipleri arasında geniş yankı uyandırdı. Binlerce kişinin mağdur olabileceği yönündeki eleştiriler, konuyu siyasi gündemin üst sıralarına taşıdı.

Erdoğan’dan Kritik Talimat

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında gündeme gelen konu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken bir talimat verdi.

Erdoğan, vatandaşların mağdur edilmeden çözüm üretilmesini isteyerek, ilgili kurumların ortak bir çalışma yürütmesini talep etti.

4 Kişilik Kritik Ekip Kuruldu

Cumhurbaşkanı’nın talimatı doğrultusunda süreci yönetmek üzere bir ekip oluşturuldu.

Ekipte şu isimler yer alıyor:

Cevdet Yılmaz (Başkan)

Murat Kurum

İbrahim Yumaklı

Abdullah Güler

Bu ekip, düzenlemeye ilişkin yeni bir yol haritası belirlemek üzere kapsamlı çalışmalar yapacak.

“Mağduriyet Olmasın” Vurgusu

Toplantıda söz alan AK Partili vekiller, mevcut düzenlemenin uygulanması halinde çok sayıda vatandaşın ciddi mağduriyet yaşayabileceğini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise tarım arazilerinin korunması konusundaki hassasiyetini vurguladı.

Bu iki denge arasında çözüm arayan hükümet, hem tarım arazilerini koruyan hem de vatandaşın zarar görmesini engelleyen bir model üzerinde çalışacak.

Yeni Düzenleme Beklentisi Arttı

Kurulan ekip tarafından yapılacak toplantıların ardından, hobi bahçeleriyle ilgili mevcut düzenlemede değişiklik yapılabileceği değerlendiriliyor.

Önümüzdeki süreçte alınacak kararlar, hem tarım politikaları hem de vatandaşların mülkiyet hakları açısından kritik önem taşıyor.