Türkiye Basketbol Ligi’nin 32. haftasında Kahramanmaraş Kipaş İstiklal Basketbol, sahasında Fenerbahçe Koleji Rams’ı konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan, 96-95’lik skorla konuk ekip oldu.

2025–2026 sezonunun son haftalarına girilirken oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip taraftar desteğini arkasına alarak maça etkili başladı. İlk periyottan itibaren tempolu geçen mücadelede iki takım da hücumda üretken, savunmada ise dirençli bir performans ortaya koydu.

Karşılıklı sayılarla geçen periyotlarda skor dengesi bir an olsun bozulmazken, mücadele son anlara kadar büyük heyecana sahne oldu. Son bölümde kritik hücumlardan sonuç çıkaramayan Kahramanmaraş temsilcisi, parkeden 1 sayı farkla mağlup ayrıldı.

Büyük mücadeleye rağmen galibiyeti kaçıran İstiklal Basketbol, taraftarından alkış alırken, ligdeki kritik virajda önemli bir fırsatı değerlendiremedi.