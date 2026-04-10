Uluslararası Operasyonlarla 61 Firari Yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışına kaçan suçlulara yönelik geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 61 firari Türkiye’ye getirildi.

16 Kişi Kırmızı Bültenle Aranıyordu

Operasyon kapsamında yakalanan şahısların:

16’sının kırmızı bültenle uluslararası seviyede

45’inin ulusal seviyede

arama kaydı bulunduğu belirtildi.

Şüpheliler, 15 Mart – 3 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarla yakalanarak iade veya sınır dışı işlemleri sonrası Türk adaletine teslim edildi.

7 Ülkeden İade Sağlandı

Operasyonların en dikkat çeken ayağı ise uluslararası iş birliği oldu.

En fazla iadenin gerçekleştiği ülkeler şöyle sıralandı:

Gürcistan: 8 kırmızı bülten + 42 ulusal (toplam 50 kişi)

8 kırmızı bülten + 42 ulusal (toplam 50 kişi) Almanya: 4 kırmızı bülten

4 kırmızı bülten Yunanistan: 2 kırmızı bülten + 1 ulusal

2 kırmızı bülten + 1 ulusal Polonya ve Portekiz: 1’er kırmızı bülten

1’er kırmızı bülten Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan: 1’er ulusal arama

Suç Listesi Dikkat Çekti

Yakalanan şahısların suç dosyalarının oldukça kabarık olduğu bildirildi.

Şüphelilerin arandığı suçlar arasında:

Kasten ve tasarlayarak öldürme

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı

Uyuşturucu ticareti

Göçmen kaçakçılığı

Dolandırıcılık ve bilişim suçları

Silahlı tehdit ve yağma

İnsan ticareti ve fuhşa aracılık

Resmi belgede sahtecilik

Terör örgütü üyeliği

gibi ağır suçlar yer aldı.

“Mücadele Kararlılıkla Sürecek”

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerini ve sürece katkı sunan kurumları tebrik ederken, suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı.