Uluslararası Operasyonlarla 61 Firari Yakalandı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışına kaçan suçlulara yönelik geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 61 firari Türkiye’ye getirildi.
16 Kişi Kırmızı Bültenle Aranıyordu
Operasyon kapsamında yakalanan şahısların:
- 16’sının kırmızı bültenle uluslararası seviyede
- 45’inin ulusal seviyede
arama kaydı bulunduğu belirtildi.
Şüpheliler, 15 Mart – 3 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarla yakalanarak iade veya sınır dışı işlemleri sonrası Türk adaletine teslim edildi.
7 Ülkeden İade Sağlandı
Operasyonların en dikkat çeken ayağı ise uluslararası iş birliği oldu.
En fazla iadenin gerçekleştiği ülkeler şöyle sıralandı:
- Gürcistan: 8 kırmızı bülten + 42 ulusal (toplam 50 kişi)
- Almanya: 4 kırmızı bülten
- Yunanistan: 2 kırmızı bülten + 1 ulusal
- Polonya ve Portekiz: 1’er kırmızı bülten
- Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan: 1’er ulusal arama
Suç Listesi Dikkat Çekti
Yakalanan şahısların suç dosyalarının oldukça kabarık olduğu bildirildi.
Şüphelilerin arandığı suçlar arasında:
- Kasten ve tasarlayarak öldürme
- Çocuğun nitelikli cinsel istismarı
- Uyuşturucu ticareti
- Göçmen kaçakçılığı
- Dolandırıcılık ve bilişim suçları
- Silahlı tehdit ve yağma
- İnsan ticareti ve fuhşa aracılık
- Resmi belgede sahtecilik
- Terör örgütü üyeliği
gibi ağır suçlar yer aldı.
“Mücadele Kararlılıkla Sürecek”
İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerini ve sürece katkı sunan kurumları tebrik ederken, suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı.