Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde anlamlı bir çalışmaya imza atıldı. Afşin Gündem Haber tarafından hazırlanan özel video projesiyle, ilçede görev yapan polislerin özverili çalışmaları ve toplumdaki yeri vurgulandı.

“Üniformada Vatan, Yürekte Afşin Sevdası” temasıyla hazırlanan projede, polislik mesleğinin yalnızca bir görev değil; fedakârlık, sadakat ve büyük bir sorumluluk gerektiren kutsal bir vazife olduğuna dikkat çekildi. Çalışmada, gece gündüz demeden görev yapan emniyet mensuplarının, toplumun huzur ve güvenliği için gösterdiği çaba ön plana çıkarıldı.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin ilçedeki rolüne de vurgu yapılan projede, polislerin sadece asayişi sağlamakla kalmadığı, aynı zamanda devletin şefkatli yüzünü vatandaşlara hissettirdiği ifade edildi. Bayramda, gecede, zor şartlarda görev başında olan emniyet güçlerinin, toplumun huzuru için gösterdiği kararlılık ve özveri bir kez daha hatırlatıldı.

Afşin Gündem Haber Yayın Yönetmeni Gülçare Özarslan tarafından yapılan açıklamada, polis teşkilatının toplumdaki yerinin çok kıymetli olduğu belirtilerek, “Polislerimiz sadece güvenliği sağlayan bir güç değil, aynı zamanda bu toprakların huzurunu ayakta tutan en önemli unsurlardan biridir” ifadelerine yer verildi.

Özarslan, başta Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli olmak üzere, ülkenin dört bir yanında görev yapan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası’nı kutlayarak, şehit polisleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Afşin Gündem Haber yetkilileri ayrıca, projenin hayata geçirilmesinde destek veren Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, bu tür çalışmaların toplumda farkındalık oluşturma açısından önemli olduğunu vurguladı.