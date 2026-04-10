Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Germanicia Oda Korosu, düzenlediği “Çoksesli Koro Konseri” ile dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sundu.

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Kahverengi Salon’da gerçekleştirilen konser, yoğun katılımla gerçekleşti. Salonun akustiğinde yankılanan çok sesli eserler, izleyicileri müziğin evrensel dilinde etkileyici bir yolculuğa çıkardı.

Şefliğini Ezgi Tekgül ve Hasan Oğuz Canlı’nın üstlendiği konserde, dünya ve Türk müziğinin seçkin bestecilerine ait eserler başarıyla seslendirildi. Koro üyelerinin uyumu ve sahne performansı, dinleyicilerden tam not aldı.

Sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan konser, Kahramanmaraş’ta kültür ve sanat etkinliklerinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, gece uzun süre alkışlarla sona erdi.