Dava Süreci Devam Ediyor

Leyla Aydemir davasında yargılama süreci yeniden devam etti. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar, baba Nihat Aydemir, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Tutuklu sanık Yusuf Aydemir ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Tanık İfadeleri Dikkat Çekti

Duruşmada dinlenen AFAD çalışanı tanık A.E, olayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirtti.

Ses kayıtlarına ilişkin açıklama yapan tanık, “Vicdani olarak kayıt aldım, bildiğim bir şey yok, aileyi tanımıyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuk tanık Ü.A ise olay dönemine dair bir hatırlaması olmadığını söyledi.

Amca Suçlamaları Reddetti

Tutuklu sanık Yusuf Aydemir savunmasında suçsuz olduğunu öne sürdü.

Aydemir, Leyla’nın bulunduğunu öğrendikten sonra olay yerine gittiğini belirterek, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Telefonuna ilişkin iddialar için ise o dönemde cihazının arızalı olduğunu ve farklı bir telefon kullandığını ifade etti.

Sanıklar Beraat Talep Etti

Dosyada yargılanan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanığın cezaevindeki durumunun devam etmesini ve anne Şükran Aydemir’in dinlenmesini talep etti.

Mahkeme Heyeti Kararını Verdi

Mahkeme, tutuklu sanık Yusuf Aydemir’in:

Kuvvetli suç şüphesi

Delil karartma ihtimali

Kaçma riski

gerekçeleriyle tutukluluğunun devamına karar verdi.

Diğer sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirleri de sürdürüldü.

Eksiklerin tamamlanması ve yeni tanıkların dinlenmesi için dava 11 Haziran’a ertelendi.

Olayın Geçmişi

2018 yılında Ramazan Bayramı sırasında Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolan küçük Leyla, 18 gün süren arama çalışmalarının ardından köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ölü bulunmuştu.

Olay, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmış ve uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği davalar arasında yer almıştı.

Yargı Sürecinde Neler Yaşandı?