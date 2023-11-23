Geçtiğimiz yılın başlarında Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı.

Bu nedenle şirket, platforma yeni özellikler ekleyerek kullanıcı sayısını artırmayı planlıyor.

Instagram Reels indirme özelliği herkese açıldı

Instagram, Reels videolarının indirilmesini sağlayan bir özelliği aylardır test ediyordu. Şirket, yaptığı açıklamada söz konusu özelliğin herkese açıldığını duyurdu.

Artık kullanıcılar, üçüncü taraf bir yazılım kullanmadan herkese açık hesaplardaki Reels videolarını telefonlarına indirebilecek.

Reels videoları nasıl indirilir

Bir Reels'i indirmek isteyen kullanıcının yapması gereken tek şey, paylaş bölümüne gidip "İndir" seçeneğine dokunmak.

Öte yandan, bu işlemi yaparak indirilen videolarda özel bir filigran yer alacak. Böylece indirilen video başka hesapta paylaşıldığında, videonun indirildiği belli olacak.

Kullanıcılar, hesaplarındaki Reels videoların indirilmesini de engelleyebilecek. Ayrıca dileyen kullanıcılar, paylaştıkları Reels videoları için indirme seçeneğini tek tek kapatabilecek.

18 yaşından küçük kullanıcılar için Reels indirme özelliği, varsayılan olarak kapalı konumda olacak.