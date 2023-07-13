ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor.

Apple, iOS 17'yi geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında görücüye çıkardı.

iOS 17 beta herkese açıldı,

Apple, ilk kez haziran ayında WWDC 2023 Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda ön gösterimini yaptığı, iOS 17 ve iPadOS 17‘nin ilk public beta sürümlerini genel kullanıma açtı.

iOS 17 Public Beta nasıl indirilir

Öncelikle Apple Beta Software Program sayfasına gidip, Apple kimliğiniz ile giriş yaptıktan sonra beta programına kayıt olmanız gerekiyor.

Apple Beta Software Program’a kayıt olduktan sonra, telefonunuzdan Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip edin.

Açılan sayfada yer alan Beta Güncellemeleri seçeneğine dokunun. Bu listede iOS 17 Public Beta seçeneğini seçin ve güncellemeyi kurun.

Öte yandan, iOS 17 beta sürümünün çeşitli hatalarla gelebileceğini belirtelim. Kararlı ve sorunsuz sürüm için eylül ayını bekleyebilirsiniz.

Son olarak, iOS 17 güncellemesini yalnızca aşağıdaki modellerin desteklediğini hatırlatalım:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)