iPhone 15 modelleri, Apple'ın salı günü düzenlediği etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Apple; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Apple, şimdi de resmi destek sayfasını güncelledi ve tamir ücretlerini gösteren tabloya iPhone 15 modellerini de ekledi.

iPhone 15 çatlak ekran değişim ücretleri

Apple, çatlak ekranları ücret karşılığında değiştireceğini, kazara oluşan hasarların Apple garantisi kapsamında olmadığını hatırlatıyor.

Apple'ın resmi destek sayfasına göre, iPhone 15 ekran değişim ücretleri şu şekilde:

iPhone 15 - 10.168 TL

iPhone 15 Plus - 11.907 TL

iPhone 15 Pro - 11.907 TL

iPhone 15 Pro Max - 14.592 TL

Eğer ekran ile birlikte arka camı da değiştirmek isterseniz, ödeyeceğiniz ücretler şu şekilde:

iPhone 15 - 14.449 TL

iPhone 15 Plus - 16.499 TL

iPhone 15 Pro - 15.499 TL

iPhone 15 Pro Max - 17.999 TL

iPhone 15 batarya değişim ücretleri

Phone 15 - 3.152 TL

iPhone 15 Plus - 3.152 TL

iPhone 15 Pro - 3.152 TL

iPhone 15 Pro Max - 3.152 TL

iPhone 15 arka kamera hasarı

Phone 15 - 5.877 TL

iPhone 15 Plus - 5.877 TL

iPhone 15 Pro - 8.399 TL

iPhone 15 Pro Max - 9.375 TL