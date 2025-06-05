UEFA Uluslar Ligi’nde yarı final heyecanı sürerken, gözler şimdi İspanya - Fransa maçına çevrildi. Turnuvanın en kritik eşleşmelerinden biri olan bu karşılaşma, milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek. Peki, İspanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

İspanya - Fransa Maçı Ne Zaman?

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesi, 5 Haziran 2025 Perşembe günü oynanacak. Dev karşılaşmanın başlama saati ise 22:00.

İspanya - Fransa Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği İspanya - Fransa maçı TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca maç, S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı yayınla da izlenebilecek.

UEFA Uluslar Ligi Yarı Final Eşleşmeleri:

İspanya – Fransa: 5 Haziran 2025, Perşembe – Saat: 22.00

Canlı Yayın: TV8 (şifresiz), S Sport Plus

Final Bileti İçin Dev Mücadele

Her iki takım da finale yükselmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Avrupa'nın dev futbol ülkeleri arasında geçecek bu mücadele, tempolu ve bol pozisyonlu bir 90 dakikaya sahne olacak.