⚽Kritik 90 Dakika: Hedef Dünya Kupası

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile karşı karşıya geliyor. Priştine’deki Fadil Vokrri Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45’te başlayacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenirken, dördüncü hakem Christopher Kavanagh olacak.

Bu dev mücadelede kazanan ekip, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

🏆 Kazanan Dünya Kupası’na Gidiyor

Final niteliğindeki karşılaşmada eşitlik bozulmazsa uzatma devreleri oynanacak. 15’er dakikalık iki uzatma bölümünde de sonuç değişmezse, Dünya Kupası bileti seri penaltı atışlarıyla sahibini bulacak.

📊 Türkiye Üstünlüğüyle Dikkat Çekiyor

Türkiye ile Kosova bugüne kadar üç kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip bu maçların tamamını kazanarak önemli bir üstünlük kurdu.

3 maçta 3 galibiyet

12 gol atıldı

Sadece 2 gol yenildi

Bu istatistikler, millilerin sahaya psikolojik üstünlükle çıkacağını gösteriyor.

🇹🇷 24 Yıllık Hasret Sona Erebilir

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’na en son 2002 yılında katılmış ve turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak tarih yazmıştı.

1950’de katılma hakkı kazanmasına rağmen turnuvaya gidemeyen Türkiye, 1954’te grup aşamasında elenmiş, ardından uzun bir aranın ardından 2002’de büyük bir başarıya imza atmıştı.

Şimdi ise milliler, tam 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine dönmenin eşiğinde.

📈 Montella Yönetiminde İstikrarlı Grafik

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

30 maçta

17 galibiyet

5 beraberlik

8 mağlubiyet

Ay-yıldızlılar bu süreçte 54 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.

📌 Milli Takım 649. Maçına Çıkıyor

Türkiye, Kosova karşısında tarihindeki 649. maçına çıkacak. 100 yılı aşkın futbol geçmişinde önemli bir tecrübeye sahip olan milliler:

256 galibiyet

151 beraberlik

241 mağlubiyet

yaşadı. Toplamda 896 gol atan Türkiye, kalesinde 926 gol gördü.

🚨 Final Gibi Maç: Tüm Gözler Bu Karşılaşmada

Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale gelen Türkiye ile Slovakya’yı 4-3 yenen Kosova, kader maçında kozlarını paylaşacak.

Bu mücadele sadece bir maç değil; aynı zamanda yıllardır beklenen bir geri dönüşün hikayesi olabilir.