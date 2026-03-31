Fırat Görgel, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mehmet Çetin ile Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Necati Kahveci’yi makamında ağırladı.

Gündemde deprem ve yeniden inşa var

Gerçekleştirilen görüşmede, 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen çalışmalar başta olmak üzere, şehrin yeniden imarı ve kalkınma süreci detaylı şekilde ele alındı.

Ayrıca eğitim alanındaki güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar üzerine de kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ortak akıl ve işbirliği vurgusu

Toplantıda, Kahramanmaraş’ın geleceği için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Katılımcılar, koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak akıl anlayışıyla hareket edilmesinin şehrin gelişimine katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

Ziyaretin sonunda, misafirperverliği dolayısıyla Başkan Görgel’e teşekkür edilirken, çalışmalarında başarı temennileri iletildi.