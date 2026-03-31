HAFTA PARÇALI BULUTLU BAŞLIYOR

Kahramanmaraş’ta 31 Mart Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 4 derece, en yüksek sıcaklığı ise 17 derece civarında olacak.

Rüzgarın hafif esmesi beklenirken, nem oranı gün içinde değişkenlik gösterecek.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

1 Nisan Çarşamba günü sıcaklıklar artış gösteriyor. En düşük 8, en yüksek 19 dereceye kadar çıkması beklenen hava sıcaklığıyla birlikte bahar havası hissedilecek.

Rüzgarın zaman zaman etkisini artırması öngörülüyor.

YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR

Haftanın ilerleyen günlerinde ise yağışlı hava yeniden etkili olacak.

2 Nisan Perşembe: Sağanak yağış bekleniyor (12 / 15°C)

Sağanak yağış bekleniyor (12 / 15°C) 3 Nisan Cuma: Yağış devam edecek (12 / 15°C)

Uzmanlar, özellikle ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

HAFTA SONU SERİN VE YAĞIŞLI

4 Nisan Cumartesi günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar 8 ile 16 derece arasında seyredecek.

Nem oranının yüksek olması nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, hafta ortasından itibaren etkili olacak yağışlar nedeniyle su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olunması öneriliyor.