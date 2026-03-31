5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde düğmeye basıldı.
Emniyet ekipleri, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek çok sayıda adrese baskın gerçekleştirdi.
SUÇLAMALAR DİKKAT ÇEKİYOR
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında;
- Suç örgütü kurma ve üyelik
- Rüşvet
- Mal varlığı aklama
- İmar kirliliğine neden olma
suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.
BOZBEY GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında, Mustafa Bozbey ile birlikte eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve çok sayıda belediye çalışanının da aralarında bulunduğu toplam 55 kişi gözaltına alındı.
RÜŞVET VE EMSAL ARTIŞI İDDİASI
Soruşturma dosyasına göre, bazı inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yapıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığı öne sürüldü.
Yetkililer, bu işlemlerle kamu zararına yol açıldığı iddiası üzerinde duruyor.
ÇOK SAYIDA ADRESE ARAMA
Operasyon kapsamında;
- 51 ikamet
- 23 iş yeri
- 1 vakıf adresi
olmak üzere çok sayıda noktada arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca şüphelilere ait araçlarda da inceleme yapıldı.
4 ŞÜPHELİ FİRARİ
Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.