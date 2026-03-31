5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde düğmeye basıldı.

Emniyet ekipleri, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek çok sayıda adrese baskın gerçekleştirdi.

SUÇLAMALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında;

Suç örgütü kurma ve üyelik

Rüşvet

Mal varlığı aklama

İmar kirliliğine neden olma

suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

BOZBEY GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, Mustafa Bozbey ile birlikte eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve çok sayıda belediye çalışanının da aralarında bulunduğu toplam 55 kişi gözaltına alındı.

RÜŞVET VE EMSAL ARTIŞI İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre, bazı inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yapıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığı öne sürüldü.

Yetkililer, bu işlemlerle kamu zararına yol açıldığı iddiası üzerinde duruyor.

ÇOK SAYIDA ADRESE ARAMA

Operasyon kapsamında;

51 ikamet

23 iş yeri

1 vakıf adresi

olmak üzere çok sayıda noktada arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca şüphelilere ait araçlarda da inceleme yapıldı.

4 ŞÜPHELİ FİRARİ

Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.