OPERASYON ANKARA MERKEZLİ BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün kamu yapılanmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

BYLOCK VE ANKESÖR DETAYI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock kullandığı belirlendi.

Ayrıca, ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtlarının bulunduğu ve bazı şüpheliler hakkında örgütsel faaliyetlere ilişkin beyanların yer aldığı tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Elde edilen deliller doğrultusunda, çeşitli kamu kurumlarında görev yapan 5’i aktif çalışan olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonun, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.