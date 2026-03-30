Sahaya koyduğu üstün performansla rakiplerine adeta nefes aldırmayan Büyükşehir Belediye Spor, oynadığı tüm karşılaşmaları set vermeden kazanarak namağlup liderliğe uzandı.

Turnuva boyunca hem hücumda hem savunmada kusursuza yakın bir oyun sergileyen Kahramanmaraş ekibi, disiplinli yapısı ve yüksek mücadele gücüyle dikkat çekti.

Teknik heyetin doğru hamleleri ve oyuncuların sahadaki uyumu, başarıyı beraberinde getirdi. Her maçta oyunun kontrolünü elinde tutan Büyükşehir Belediye Spor, rakiplerine şans tanımadı.

Etabın son karşılaşmasında Konya Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor, mücadeleyi baştan sona domine etti.

İlk seti 25-16, ikinci seti 25-17 ve üçüncü seti 25-9’luk skorlarla kazanan ekip, sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Bu sonuçla birlikte 1. Etap’ı namağlup lider tamamlayan Kahramanmaraş temsilcisi, sadece puan tablosunun zirvesine yerleşmekle kalmadı; aynı zamanda şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğunu da net bir şekilde gösterdi.