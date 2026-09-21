İstanbul'un enerji altyapısını güçlendirmek ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla BEDAŞ tarafından planlı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Avrupa Yakası'nda yer alan toplam 24 ilçede iki gün boyunca geniş çaplı elektrik kesintileri uygulanacak.

Yetkililer, bakım ve iyileştirme çalışmaları süresince bazı bölgelerde kesintilerin 9 saate kadar sürebileceğini belirtti. Günlük planlamalarını bu doğrultuda yapmak isteyen vatandaşların, mahalle ve sokak bazlı tam liste için BEDAŞ'ın resmi web sitesini ve duyuru kanallarını incelemesi öneriliyor.

21 Eylül Pazartesi Günü Kesinti Yaşanacak İlçeler

Planlı bakım çalışmaları çerçevesinde, haftanın ilk iş günü olan 21 Eylül Pazartesi günü elektrik verilemeyecek Avrupa Yakası ilçeleri şu şekilde sıralandı:

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bakırköy

Beşiktaş

Beylikdüzü

Esenler

Esenyurt

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Sultangazi

Şişli

Zeytinburnu

Vatandaşlara Uyarı: Tedbirinizi Alın

BEDAŞ, kesinti süresince elektrikli ev aletlerinin zarar görmemesi ve vatandaşların mağdur olmaması adına prizlerin çekilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca 22 Eylül Salı günü de benzer kesintilerin devam edeceği, detaylı sokak ve saat bilgilerinin kurumun resmi internet adresinden anlık olarak takip edilebileceği hatırlatıldı.