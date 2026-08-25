İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında ahlak suçlarına yönelik önemli bir operasyona imza attı. "Fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme" suçlarıyla mücadele eden ekipler, yürüttükleri titiz takip sonucunda bir şebekeyi çökertti.

İnternet Sitelerinde Sahte Profiller Oluşturmuşlar

Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde, şüphelilerin çeşitli internet siteleri ve sosyal medya mecralarında kendilerini sözde masaj salonu olarak tanıttıkları belirlendi. Bu profiller üzerinden müşterilere ulaşan zanlıların, fuhşa aracılık ettikleri, bu illegal faaliyetler için özel yer sağladıkları ve bu yolla haksız maddi menfaat elde ettikleri tespit edildi.

Eş Zamanlı Baskınla Yakalandılar

Elde edilen delillerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 6 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.