İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli ve usulsüz işlemlere yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma bünyesinde gözaltına alınan şüpheliler hakkında yargı süreci başladı.

12 Şüpheli Çağlayan Adliyesi’ne Sevk Edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı, tutuklama ve adli kontrol istemleriyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savcılık; Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan, Okan Uzunoğlu ve Yunus Caf’ı tutuklanmaları talebiyle; Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer’i ise adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk etti.

Hakimlik Kararını Verdi: 5 Kişi Cezaevine Gönderildi

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorgulamaların ardından karar açıklandı. Hakimlik; şüphelilerden Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Aralarında savcılığın tutuklama sevk ettiği Okan Uzunoğlu'nun da bulunduğu diğer 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmedildi. Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.