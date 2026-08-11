İstanbul'da zehir tacirlerine ve yasadışı silah ticaretine yönelik yürütülen soruşturmalar kararlılıkla devam ediyor. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Suç Listesi Kabarık: 20 Şüpheliye Gözaltı Kararı
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma dosyasında şüphelilere yöneltilen suçlamalar dikkat çekti:
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"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama"
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"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak"
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"Silah ticareti"
Yürütülen soruşturma kapsamında suç faaliyeti içinde olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
5 İlçede Eş Zamanlı Baskın
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçelievler olmak üzere toplam 5 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adreslere düzenlenen baskınlarda aralarında hedef isimlerin de bulunduğu 16 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.