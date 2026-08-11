İstanbul'da zehir tacirlerine ve yasadışı silah ticaretine yönelik yürütülen soruşturmalar kararlılıkla devam ediyor. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Suç Listesi Kabarık: 20 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma dosyasında şüphelilere yöneltilen suçlamalar dikkat çekti:

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama"

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak"

"Silah ticareti"

Yürütülen soruşturma kapsamında suç faaliyeti içinde olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

5 İlçede Eş Zamanlı Baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçelievler olmak üzere toplam 5 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adreslere düzenlenen baskınlarda aralarında hedef isimlerin de bulunduğu 16 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.