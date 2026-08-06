ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülke genelinde endişe yaratan yeni bir gıda kaynaklı salgına ilişkin açıklama yaptı. Meksika'dan ithal edilen jalapeno biberlerinden kaynaklandığı düşünülen salmonella salgınının 27 eyalete yayıldığı bildirildi.

345 Kişi Hastalandı, Restoranlar Menülerinden Kaldırdı

NBC News'un haberine göre, federal yetkililer tarafından yürütülen soruşturmada şimdiye kadar 345 kişinin salmonella enfeksiyonu nedeniyle hastalandığı tespit edildi.

Hastane Tedavileri: Salgın nedeniyle 36 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, sevindirici bir haber olarak şu aşamada herhangi bir ölüm vakasının bildirilmediği kaydedildi.

Dağıtım Ağı: Yapılan incelemelerde, jalapeno biberlerinin California merkezli Coast Citrus dağıtım şirketi tarafından Meksika'dan temin edildiği ve Chipotle, Qdoba gibi popüler restoran zincirlerinde servis edildiği belirlendi.

Restoranlardan Adım: Yaşanan gelişmelerin ardından restoran zinciri Chipotle, tedbir amacıyla menüsünden jalapeno biberleri çıkardığını duyurdu. Benzer şekilde Qdoba da olası risklerin önüne geçmek için tüm restoranlarındaki jalapeno biberlerini proaktif bir şekilde kaldırdığını açıkladı.

Vakaların En Çok Görüldüğü Eyaletler

CDC verilerine göre salgın ülkenin geniş bir kesimini etkilerken, vakaların coğrafi dağılımı şu şekilde sıralandı:

En Çok Vaka: 110'ar vakayla Minnesota ve Colorado salgından en çok etkilenen eyaletler oldu. ABD’DE Sosyal Medya Akımı Felakete Dönüştü: 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti İçeriği Görüntüle

Diğer Eyaletler: Illinois'te 30, Kansas'ta ise 13 vaka tespit edildi.

Yayılım Alanı: Hastalığın görüldüğü diğer 23 eyalet ise Alabama, Arkansas, California, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin ve Wyoming olarak açıklandı.

Federal sağlık otoriteleri salgının kaynağını ve dağıtım zincirini incelemeye devam ederken, tüketicilere ve gıda işletmelerine hijyen ve tedbir çağrısında bulunuldu.