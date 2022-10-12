İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis, 5 Ekim Çarşamba gecesi Tuzla Orhanlı Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı takip etti. Araç özel bir geri dönüşüm tesisinin otoparkına girdi. Polis gerekli izinleri alarak, otoparka girerek araçta arama yaptı.

3 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Otoparkta park halinde bekleyen bir tır ve kapalı kasa kamyonette de arama yapan polis, toplam 48 ton daha kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.A. ve F.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.