Erkek kameramanlara oranla sayıları az da olsa kamerası, tripodu, dronu ve canlı yayın cihazıyla haber peşinde koşan kadın kameramanların bir günü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Haber kameramanlığı söz konusu olduğunda akıllara genellikle bu işi erkeklerin yapabileceği gelse de artık kadınlar da bu meslekte kendilerini gösteriyor.

İstanbul'da haber kameramanı olarak görev yapan kadınlar, sırtlarında taşıdıkları kilolarca ağırlıkla Türkiye ve dünyayı ilgilendiren olaylara ilişkin en güzel görüntüleri çekmeye çalışıyor.

Bazen kar, fırtına, yangın, deprem, savaş ve trafik kazası gibi güçlükle çekim yapılabilen işleri, bazen de kalabalık salonlardaki yetkililerin önemli açıklamalarının yapıldığı toplantıları takip eden kameramanlar, kadın gözüyle kaydettiklerini vizörden dünyaya izletiyor.