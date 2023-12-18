Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 11 - 18 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerde; Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 99 şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan 5 şahıs, İkamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 45 şahıs olmak üzere toplam 146 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilip, 42 şahıs tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında;

5,02 gr Metamfetamin

11.135 adet Sentetik Ecza

18 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik Ekipleri trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan;

46 araca yüksek sesle müzik dinlemekten

36 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ilimizde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini belirtti.