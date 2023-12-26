Kaski Genel Müdürlüğüne Bağlı Ekipler Tarafından İçme Suyu Ve Tüm Altyapı Onarılarak Yeniden İşlevsel Hale Getirilebilme Çalışmaları İvedilikle Devam Ettiriliyor.

Sahada Aktif Olarak 7/24 Çalışan Kaski Genel Müdürlüğüne Bağlı Ekipler Kahramanmaraş Genelinde 185 Çağrı Merkezine İletilen Birçok Arızaya Gerekli Tadilat Ve Tamirat Çalışmalarını Yaparak Altyapıyı İşlevsel Hale Getiriyor.

İl Geneli Tüm İlçe Ve Mahallelerde İçme Suyu Ve Kanalizasyon Altyapı Bakım Onarım Ve Yenileme Çalışmaları Devam Ederken, Balık Pazarı İçin 150 Şer Metre Yağmursuyu Kanalizasyon Ve İçme Suyu İmalatı da Yapılıyor.