Zirve kapsamında düzenlenen ikili iş görüşmeleri (B2B) ile Kahramanmaraşlı ve Suriyeli iş insanları doğrudan bir araya gelerek somut iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladı. Bu görüşmelerle, sadece ticaretin değil, aynı zamanda karşılıklı güvenin ve bölgesel kalkınma vizyonunun da temelleri atıldı.



Kahramanmaraş Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen zirveye, Suriye'nin önemli ticaret ve sanayi temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar arasında KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu’nun yanı sıra Halep Ticaret Odası Başkanı Muhamed Said Chekh Alkar, İdlip Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Fadı Mhanna, Alaa Asfarı, Halep Ticaret Odası Üyesi Ammar İzzet, Ahtarin Ticaret Odası Üyeleri Yahya Zekeriya İsmail ve Hasan Camir ile iş insanları yer aldı.

Zirvede kapsamlı bir sunum yapan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş’ın üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve stratejik konumu hakkında bilgiler paylaştı. Konuşmasında, “Kahramanmaraş; tekstil, gıda, inşaat malzemeleri ve makine sektörleri başta olmak üzere birçok alanda güçlü bir üretim üssü konumundadır. Suriye ile kurulacak güçlü ticari bağlar, hem şehir ekonomimizin toparlanmasına hem de bölgesel barışa katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ortak Hedef: Sürdürülebilir Ekonomik Dayanışma

Zirve süresince yapılan sunumlarda ve değerlendirme oturumlarında, Suriye ile ticaretin artırılması, yatırım fırsatlarının çeşitlendirilmesi ve iki ülke iş dünyasının daha sıkı temas kurmasının önemi vurgulandı. Halep, İdlip ve Ahtarin’den gelen heyetler ise Kahramanmaraşlı yatırımcılarla işbirliğine açık olduklarını belirterek, iki ülke arasında yeniden kurulan köprülerin kalıcı hale getirilmesi için kararlılık mesajı verdiler.

B2B Görüşmeleri Umut Verdi

Zirvede gerçekleşen yüz yüze ikili görüşmelerde (B2B), özellikle tekstil, tarım, ambalaj, enerji ve inşaat sektörlerinde önemli iş bağlantılarının temelleri atıldı. İş insanları arasında karşılıklı ticaretin artırılması ve ortak üretim projelerinin hayata geçirilmesi için somut adımlar atıldı ve bağlantılar yapıldı.

Buluntu: “Bu Zirve, Sınırları Aşan Stratejik Bir İşbirliğinin Başlangıcıdır”

Zirvede konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, gerçekleştirilen işbirliği hamlesinin tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “İş dünyası el ele verdiğinde, sınırlar yalnızca coğrafi birer çizgi olur; asıl önemli olan ortak vizyon ve iradedir. Bugün burada sadece ticari ilişkilerin temelini atmadık. Aynı zamanda karşılıklı güvene, anlayışa ve kalıcı işbirliğine dayanan güçlü bir ekonomik köprünün ilk tuğlasını birlikte koyduk. Bu zirve, Kahramanmaraş’ın üretim gücünü ve Suriye’nin yeniden inşa sürecine olan katkı arzusunu bir araya getiren stratejik bir adımdır. Bu birliktelik, sadece ticari değil; toplumsal ve kültürel anlamda da bölgemize yeni bir nefes, yeni bir umut olacaktır.”

“Üretim, Yatırım ve İstihdam Yeniden Dirilişimizin Temel Sütunlarıdır”

Başkan Buluntu, konuşmasının devamında yaşanan büyük felaketlerin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkma iradesine vurgu yaparak şu sözleri kullandı: “6 Şubat depremleriyle ağır yara alan şehrimiz, bugün dimdik ayakta durma mücadelesi veriyor. Bu mücadeleyi yalnızca içe kapanarak değil; işbirliğiyle, bölgesel dayanışmayla ve uluslararası vizyonla sürdürüyoruz. Üretim, yatırım ve istihdam; bizim yeniden dirilişimizin temel sütunlarıdır. Bugünkü zirve, bu sürece ivme kazandıracak çok değerli bir kilometre taşıdır.”



“Bu Süreci Bir Başlangıç Olarak Görüyoruz”

Buluntu, sözlerini şöyle tamamladı: “Kahramanmaraşlı sanayici ve iş insanlarımızla birlikte, bu süreci sadece bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu irade ve kararlılıkla, sınırları fırsata dönüştürmeye, barış ve refahı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Zirveye katkı sunan tüm taraflara gönülden teşekkür ediyorum.”



Alkar: “Bu Zirve Bizler İçin Bir Başlangıç”

Halep Ticaret Odası Başkanı Muhamed Said Chekh Alkar, zirvede gerçekleştirdiği sunumda Suriye ekonomisinin mevcut durumu ve potansiyel yatırım alanları hakkında bilgi verdi. Savaşın yarattığı tahribatın büyük olduğunu belirten Alkar, özel sektörün bu süreçte hayati bir rol oynadığını vurgulayarak, “Türkiye ile ekonomik ilişkilerimizin yeniden canlandırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi, Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasında kritik önemdedir. Kahramanmaraş gibi üretim gücü yüksek bir şehirle kuracağımız her işbirliği, sadece Halep için değil, tüm Suriye için umut olacaktır. Bu zirve bizler için bir başlangıç. Bu dostluk köprüsünün her iki tarafta da ticaret, üretim ve istihdam alanlarında kalıcı katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.



“Halep ve Kahramanmaraş Birbirlerini Tamamlayacak Potansiyele Sahip”

Alkar, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Halep, Suriye tekstil üretiminin %65’ini karşılamaktadır. Coğrafi olarak İpek Yolu üzerinde yer alan Halep, stratejik öneme sahiptir. Ticaret ve Sanayi Odamızın 25 bin üyesi var; hedefimiz bunu 70 bine çıkarmak. Kahramanmaraş ile ortak projeler geliştirerek iki ülke iş dünyasını yakınlaştırmak istiyoruz.

Kahramanmaraş ve Halep birbirlerinin eksikliklerini tamamlayacak potansiyele sahip. Bu ilişkiler neticesinde iki ülke sanayisi gelişecek, halklarımız kazançlı çıkacaktır. Sabreden, gayret eden karşılığını mutlaka alır.”



Heyet, gerçekleştirilen zirve öncesinde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’i ziyaret etti.