Özellikle anız yangınlarının sık yaşandığı dönemlerde, sırt tipi yangın söndürücü cihazları kullanarak hem yakıt hem de su tasarrufu sağlıyorlar.

Bu yeni cihazlar, itfaiyecilere zaman kazandırmanın yanı sıra güç kaybını da önleyerek yangınla mücadeleyi daha etkin hale getiriyor.

Kahramanmaraş İtfaiyesi'nin bu yenilikçi yaklaşımı sayesinde yangınlara daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilebiliyor.

Böylece, yangınların yayılmadan kontrol altına alınması ve zararların en aza indirilmesi hedefleniyor."