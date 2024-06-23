Kahramanmaraş'ın Kürtül Mahallesi'nde park halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın ihbarının alınmasının ardından olay yerine hızla intikal eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, araç kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler başlatıldı. Yangının sebebi yapılacak detaylı incelemeler sonucunda belirlenecek.

Olay yerine gelen yetkililer, vatandaşların dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde yangının büyümeden kontrol altına alındığını belirtti. Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bir inceleme yapılacağı ifade edildi.

Kürtül Mahallesi'nde meydana gelen bu üzücü olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangının nedenine ilişkin gelişmeler ve detaylı bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır.