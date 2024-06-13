Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan da katıldı.

Toplantıda, bayram süresince vatandaşların güvenliği ve huzuru için alınacak önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

Vali Ünlüer, "Kurban Bayramı boyunca vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için tüm tedbirleri alıyoruz. Emniyet ve jandarma birimlerimiz, şehir merkezi ve kırsal bölgelerde olası asayiş olaylarına karşı teyakkuzda olacaklar," dedi.

Toplantıda ayrıca, vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar ve alınacak kişisel tedbirler de konuşuldu.

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, bayram süresince trafik güvenliğine özel önem verileceğini vurgulayarak, "Trafik akışının düzenli olması için ekiplerimiz 24 saat görev başında olacak. Ayrıca, yoğunluk yaşanabilecek kurban satış ve kesim alanlarında da güvenlik önlemlerimizi artıracağız," ifadelerini kullanarak herkesin huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını vurguladı ve Tüm islam aleminin Kurban Bayramını kutladı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ise kırsal bölgelerde alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi. İnan, "Bayram süresince özellikle kırsal alanlarda devriye faaliyetlerimizi sıklaştıracağız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bayramlarını geçirmeleri için tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışacağız," diyerek İslam alemine hayırlı bayramlar diledi. .

Vali Ünlüer, vatandaşlara kurban kesimlerinde hijyen kurallarına uymaları, çevre temizliğine dikkat etmeleri ve bayram ziyaretlerinde trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kahramanmaraş Valiliği, Kurban Bayramı boyunca her türlü olumsuzluğun önüne geçmek ve halkın bayramı huzur içinde geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt