1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutladı

Ülkemizde yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2014 yılında %8 iken 2015 yılında %8,2 ye yükselmiştir.

2014 yılında toplam nüfusun artış hızı ‰13,3 iken yaşlı nüfusun artış hızı ‰ 49,9 olmuştur.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Ülkemizin ve bizlerin geleceği için birçok fedakarlık gösteren bugünün mimarları olan çok değerli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar gününü kutlarız.