10-16 Mayıs Engelliler Haftasına özel etkinlik!

Engelliler haftası kapsamında son olarak Atatürk Parkı’nda geniş çaplı 1500 kişinin katılımı ile piknik organize eden Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine güzel bir gün yaşattı.

Programa Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Okulu, 1.2. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu, Özel Eğitim İş Uygulama 3. Kademe Okulu, 125. Yıl Özel Eğitim M. E. M, Dulkadiroğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Engelli Sivil toplum kuruluşları, Rehabilitasyon merkezleri öğrencileri, aileleri ve öğretmenler katılım sağladı.

Programda özel gereksinimli çocuklar çeşitli gösteriler düzenleyerek eğlendiler. Sonrasında gerçekleştirilen konser ile program son buldu.

Program hakkında açıklamalarda bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba GÖKÇEN; Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerimiz için haftayı dolu dolu geçirmeleri adına elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Biliyoruz ki 10-16 Mayıs sadece bir sembolden ibarettir. Bundan önce olduğu gibi bizler her zaman, her an, her saniye özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba GÖKÇEN piknik sırasında okul ve öğrencilerini ziyaret ederek onlarla vakit geçirdi.