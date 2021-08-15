10 bin yıllık ata mirası siyez buğdayının hasadı yapıldı!

Elbistan Belediyesi’nin, başta halk ekmek fabrikasındaki ekmek üretimi ve şeker hastası vatandaşların ihtiyacını karşılamak için ekimini gerçekleştirdiği 10 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, siyez buğdayı ekiminin, kendi kendine yeten belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu söyledi.

Elbistan Belediyesi’ne ait Izgın Mahallesi’nde bulunan 12 dekarlık alana ekilen siyez buğdayının hasadı gerçekleştirildi. Biçerdöverle hasat edilen 10 bin yıllık ata mirası siyez buğdayı, özel değirmende un haline getirilecek. Unun büyük bölümü Elbistan Belediyesi halk ekmek fabrikasında, şeker hastalarının tükettiği siyez ekmeğinin hammaddesi olarak kullanılacak. Bir kısmı da paketlenerek tanzim satış noktasında vatandaşlara satılacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, siyez buğdayının atalarımızdan kalan önemli bir miras olduğunu belirtti.

Siyez buğdayının, on bin yıllık uzun geçmişiyle de buğday türlerinin atası olarak kabul edildiğini anımsatan Başkan Gürbüz, “Tarım konusunda şehir olarak yapılacak çok şeyimiz olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin en büyük ovalarından birindeyiz ve topraklarımızda her türlü potansiyel var. Üretim kabiliyetimiz var. Elbistan Belediyesi olarak bu potansiyeli harekete geçirme noktasında üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kırsalda yaşamı canlandırmak adına çeşitli projeler hazırlıyoruz. Bunlardan biri de ata mirasımız olan siyez buğdayının ekim alanlarını bölgemizde genişletmek ve çiftçimize alternatif ürün olarak sunmaktı. Bu amaçla Izgın Mahallemizdeki 12 dekarlık alanda demonstrasyon amaçlı siyez buğdayı ekimi yapmıştık. Hasadımızı da sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi.

Siyez buğdayının, günümüzde en sağlıklı gıda maddelerinden biri olarak kabul edildiğini dile getiren Başkan Gürbüz, “Siyez buğdayından yapılan un ve bulgur, en sağlıklı gıda ürünlerinden biri olarak biliniyor. Buğdayın yapısından dolayı da şeker hastaları tarafından yoğun olarak tüketiliyor. Biz de bir süredir halk ekmek fabrikamızda siyez unundan ekmek üretimi yapıyoruz. Özellikle de şeker hastası olan vatandaşlar, büyükşehirlerde siyez unu ve buğdayına ulaşabilirken kentimizde böyle bir şansları bulunmuyordu. Biz de sosyal ve üreten belediyecilik anlayışı kapsamında bu eksikliği gidermek için yola çıktık. Halk ekmek fabrikamızın siyez buğdayı unu ihtiyacını kendimiz üretmiş olduk. Özel değirmende öğütülen buğdaylar, burada ekmeğe dönüşüyor. Vatandaşlarımız bu ekmek ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekler. Aynı zamanda da belediyemize ait tanzim satış noktasında da paketlenmiş şekilde satışını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.