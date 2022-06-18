100.yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi!

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Selçuk Kurtsatar, STK Temsilcileri ve çok sayı da vatandaş katılım sağladı.

Anma etkinliği öncesinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise program öncesi Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “Balkan Türkleri kardeşlerimizle bu özel akşamda bir arada olmak istedik” diye konuştu

Etkinlikte “Balkanlarda Ayak Sesleri” film gösteri misafire izletildi.

Film sonrası Sanatçı Cüneyt Şentük konser verdi.

Program sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Selçuk Kurtsatar “etkinliğe katılım sağlayan ve bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.