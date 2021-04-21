15-22 Nisan Turizm Haftası!
Turizm haftası bu yıl pandeminin gölgesinde kaldı
KAHRAMANMARAŞ 21.04.2021, 13:21
Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Turizm Haftası, ne yazık ki bu sene pandeminin gölgesinde kaldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Maraş Gezi Kulübü Müdürü İrem Beyazbayrak, turizm haftasının önemini Aksu Haber’e anlattı.
Konuşmasının devamında Beyazbayrak, Maraş Gezi Kulübünün şehrimizde ve şehir dışındaki çalışmalarını anlattı.
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