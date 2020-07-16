15 Temmuz Gazisi Şakir Yeşilay'dan Aksu Haber'e açıklamalar!
Tarihler 15 Temmuz 2016’yı gösteriyordu ve ülke içindeki hainler sivillere ateş açıp ülke de darbe yapmaya çalışmıştı.
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2020, 15:02 16.07.2020, 19:50
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İşte o gün tankların karşısına çıkan Türk Milleti ülke de milli birlik ve beraberliği bir kez daha göstermişti.
O gece orada milletin iradesini gösterenlerin arasında yer alan ve o zamanlar 23 yaşında öğretmen adayı olan Şakir Yeşilay vücudunda oluşan yaralarla 15 Temmuz Gazisi oldu, ağabeyini de şehit verdi.
15 Temmuz Gazisi Şakir Yeşilay şimdi 27 yaşında ve Kahramanmaraş’ta öğretmenlik görevini sürdürüyor.
Ve dün akşam 15 Temmuz Gazisi Şakir Yeşilay Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.
Etkinlikte duygu ve düşüncelerini Aksu Haber mikrofonlarıyla paylaştı.
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