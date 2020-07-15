15 yaşında gazi olan İsmet Eker, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Aksu Haber’e anlattı
Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle milli güreşçilerin de katılımıyla peşrev çekme yarışması düzenlendi yarışmaya 15 Temmuz gazisi İsmet Eker ’de katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 15.07.2020, 12:47 15.07.2020, 16:59
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15 yaşında gazi olan İsmet Eker, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Aksu Haber’e anlattı.
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