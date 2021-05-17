17 gün nasıl geçti?
''17 günlük kapanma'' nasıl geçti? Diye sordu Aksu Haber ekibinden Gökhan Çalı ve Mehmet Deveci. Vatandaşın cevabı ortak oldu. Annesiyle birlikte yemek yapanda oldu. Babasının evden bulunmasından çok mutlu olanda. Tabi ki kısıtlamayı fırsata çevirenlerde vardı. İşte evde geçen 17 gün…
KAHRAMANMARAŞ 17.05.2021, 16:01 17.05.2021, 18:37
17 gün evde vakit geçiren gençler mutfakta annelerine yardım ederek yemek yapmayı öğrendi. Kimi ise yeni ruhsal özelliklerini keşfetti. Kimi de yasaklardan şikâyetçi oldu.
Bazı aileler birbirlerini özlediğini 17 günlük tam kapanmada fark edince aile bağları yenide tazelenmiş oldu.
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