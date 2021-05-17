17 gün nasıl geçti?

17 gün evde vakit geçiren gençler mutfakta annelerine yardım ederek yemek yapmayı öğrendi. Kimi ise yeni ruhsal özelliklerini keşfetti. Kimi de yasaklardan şikâyetçi oldu.

Bazı aileler birbirlerini özlediğini 17 günlük tam kapanmada fark edince aile bağları yenide tazelenmiş oldu.

