32 yıl önce baraj suları altında kalmıştı, gün yüzüne çıktı!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesine bağlı İsmailli Mahallesi’ndeki Sır Barajı’nda yaşanan olayda, 1989 yılında Sır Barajı altında kalan İsmailli Köyü ve civar köylerin mezarlık alanı suların çekilmesiyle 32 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı.

Barajda sular 70 metre çekilince, daha önce su altında kalan evler ve tarihi mezarlık tüm çıplaklığı ile meydana çıkınca, görenleri şaşırttı. Mezar taşlarının yazıları suyun etkisiyle aşınırken, yaşanan kuraklık ve ortaya çıkan mezarlık alanı havadan da görüntülendi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise, ortaya çıkan mezarlık alanı ziyaret ederek yakınları için Kur’an okuyup dua ederken, duygulandıklarını ve su altında yüzlerce mezarın olduğunu ifade etti.