7 Güzel Adam Müzesi konferans salonunda şiir dinletisi!
Kahramanmaraş 1. Uluslararası şiir ve edebiyat günleri kapsamında şehrimize birçok edebiyatçı şair ve yazar davet edildi.
KAHRAMANMARAŞ 17.11.2020, 17:27
Kahramanmaraş 1. Uluslararası şiir ve edebiyat günleri kapsamında şehrimize birçok edebiyatçı şair ve yazar davet edildi.
Davete katılan Güzide şairlerden Eyyüp Akyüz ve Enes Kılıç 7 Güzel adam müzesi konferans salonunda şiir dinletisi gerçekleştirildi.
Şair Eyyüp Akyüz, bu dönemde Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanata yaptığı yatırım bizleri çok mutlu etti dedi.
Şair Enes Kılıç, böylesine güzel bir programın düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
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