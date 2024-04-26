Kahramanmaraş'ta gerçekleşen yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Fırat Görgel, tebrik çiçeği gönderecek olan vatandaşların AFAD'a bağış yapmaları konusunda ricada bulunmuştu. Bu jest, hem tebriklerini iletmek isteyenlerin duyarlılığını hem de Başkan Görgel'in toplumsal sorumluluk anlayışını gösteriyordu.

Ancak, çiçeklerin alıcıları beklemeyen bir sürprizle karşılaştılar. Başkan Görgel, tebrik çiçeklerini kısa süre önce depremzedelere teslim edilen afet konutlarında yaşayan ailelere hediye etti. Bu davranış, başkanın sadece siyasi bir figür olmadığını, aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bir lider olduğunu gösterdi.

Fırat Görgel'in bu jesti, sadece kişisel bir zaferin değil, aynı zamanda toplumun ortak değerlerine olan saygısının da bir göstergesi oldu. Bu davranış, Kahramanmaraş'ın yeni dönemde göreceği yönetim anlayışının temellerini oluşturabilecek bir örnek niteliği taşıyor.