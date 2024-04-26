Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası’nda ürettiği günlük 60 bin ekmek ve unlu mamulü şehir merkezindeki 79 büfeyle vatandaşlarla buluşturuluyor.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşların yanında olan ve desteklerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaliteli ve daha uygun fiyatla ekmek temini için Halk Ekmek Fabrikası’nda üretimlerine devam ediyor.

Halk Ekmek Fabrikası’nda hijyenik ortamda üretilen günlük 40 bin ekmek ve 20 bin unlu mamulü şehir merkezindeki 79 büfede vatandaşlarla buluşturuluyor.

Normal, kepekli ekmek, simit ve poğaça 6,50 TL’den vatandaşlara ulaştırılırken tam buğday ekmeğinin fiyatı ise 8,50 TL.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların kaliteli ve daha uygun fiyatla ekmeğe erişimi için Halk Ekmek Fabrikası’nda üretimlerin kesintisiz devam ettiği belirtildi.