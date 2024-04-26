Büyükşehir Belediyesi, 28 Nisan Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ‘Sıra Gecesi’ düzenleyecek. Saat 20.00’da başlayacak müzik şölenine tüm vatandaşlar davet edildi.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik faaliyetlerini kesintisiz sürdüren, konferanstan söyleşiye, tiyatro gösterisinden okur – yazar buluşmasına çeşitli etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şimdi de sıra gecesi düzenleyecek. 28 Nisan Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda Grup Sıra; Urfa’nın Etrafı, Merdo, Mihriban, Nemrudun Kızı, Maraş’tan Bir Haber Geldi, Mardinli Güzel Yârim ve Antebin Hamamları gibi Anadolu’nun farklı yörelerinden nadide eserleri müzikseverler için seslendirecek. Saat 20.00’da başlayacak ve ücretsiz olarak düzenlenecek müzik ziyafetine tüm vatandaşlar davet edildi.