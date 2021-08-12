7326 sayılı yapılandırma kanunuyla ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi!

Toplantıya, Kahramanmaraş dâhil 8 ilin Sosyal Güvenlik Müdürlüğü koordinatörlüğündeki İl Müdürleri katıldı.

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunuyla İlgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, İl Müdürlüklerinin yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili bilgi aldı ve İl Müdürleriyle istişarelerde bulundu.